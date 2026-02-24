В Приморье задержали мужчину за передачу Украине данных об оборонном объекте

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в передачи ГУР МО Украины информацию об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуры железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии Приморского края.
«Задержан подозреваемый в государственной измене. Он работал на ГУР Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемый использовал мессенджер Telegram для передачи данных о военных объектах и железнодорожных путях. Мужчина, родившийся в 1984 году, признал свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами.
В пресс-службе отметили, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.