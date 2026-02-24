Ричмонд
На Алтае при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Возгорание, произошедшее в многоквартирном доме в Алтайском крае, привело к гибели двух человек.

Источник: Аргументы и факты

В Алтайском крае в многоквартирном доме Первомайского района произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ещё один человек получил травмы.

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Полевой поступило в ночь на 24 февраля 2026 года. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Пострадавшему была оказана необходимая помощь.

Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров и был ликвидирован. В работах участвовали 17 человек и шесть единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

Ранее в Китае 40-летний житель деревни Янбаю города Тайхуай устроил пожар на горе Вутай во время жертвоприношения на могиле.