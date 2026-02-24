На Алтае при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

В Алтайском крае в многоквартирном доме Первомайского района произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ещё один человек получил травмы.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Полевой поступило в ночь на 24 февраля 2026 года. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Пострадавшему была оказана необходимая помощь.
Огонь распространился на площади около 20 квадратных метров и был ликвидирован. В работах участвовали 17 человек и шесть единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.
