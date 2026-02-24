Семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала окажут помощь

Семьям погибшего и пострадавших при взрыве около Савеловского вокзала в столице сотрудников полиции окажут необходимую помощь. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Погибший старший лейтенант полиции Денис Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года, он был женат и имел двоих несовершеннолетних детей, уточнила она.
— Семьям погибшего, а также раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь, — написала Волк в Telegram-канале.
Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. Двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия.
СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.