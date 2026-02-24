Семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала окажут помощь

Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к автомобилю Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. Двое полицейских ранены, один погиб, злоумышленник скончался на месте происшествия.