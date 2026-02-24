В Орловской области объявляли ракетную опасность

ОРЕЛ, 24 февраля. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вводили на территории Орловской области. Об этом сообщалось в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорилось в сообщении.
Позже в ведомстве проинформировали об отмене режима опасности на территории региона.
В новость внесены изменения (04:32 мск) — добавлена информация об отмене ракетной опасности.