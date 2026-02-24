Ричмонд
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

МЧС призвало граждан сохранять спокойствие.

ТАМБОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявили в Тамбовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! “Воздушная тревога” — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров: 102 или 112», — сказано в сообщении.