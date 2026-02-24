Мужчина из Приморья, работавший на украинскую разведку, признал свою вину

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче информации о военных объектах и инфраструктуре железнодорожных путей Приморского края ГУР Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморского края.
По информации ведомства, задержанный использовал мессенджер Telegram для передачи данных, которые могли представлять угрозу для безопасности России. «Задержан подозреваемый в государственной измене. Он работал на ГУР Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.
Мужчина, родившийся в 1984 году, признал свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Следственные действия продолжаются, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В случае признания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.
В Приморском крае продолжается активная работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению действий, угрожающих национальной безопасности. Задержание подозреваемого стало частью более широких оперативных мероприятий, направленных на борьбу с шпионской деятельностью и защиту стратегически важных объектов страны.
Ранее сообщалось, что в Дагестане будут судить дальнобойщика-иностранца за шпионаж в пользу Украины.