Мужчина из Приморья, работавший на украинскую разведку, признал свою вину

Мужчина, родившийся в 1984 году, признал свою вину и активно сотрудничает с правоохранительными органами. Следственные действия продолжаются, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В случае признания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы.