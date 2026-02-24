Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг

«Установлено, что в июле и октябре прошлого года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина 12 пассажирам авиакомпании “Сибирь”, планировавшим вылет в города Челябинск и Читу, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данные рейсы трансферных пассажиров иных стыковочных рейсов», — говорится в сообщении.