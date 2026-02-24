Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 45 тыс. рублей за овербукинг

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания «Сибирь» оштрафована на 45 тыс. рублей за овербукинг — летом и осенью 2025 года она не пустила на борт рейсов 12 пассажиров. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Установлено, что в июле и октябре прошлого года в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина 12 пассажирам авиакомпании “Сибирь”, планировавшим вылет в города Челябинск и Читу, отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна в связи с регистрацией на данные рейсы трансферных пассажиров иных стыковочных рейсов», — говорится в сообщении.
Авиакомпания была привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) и оштрафована на 45 тыс. рублей.
Также было установлено, что авиаперевозчик не предоставил соседние пассажирские места в самолете ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру, которые летели из Санкт-Петербурга в Новосибирск.