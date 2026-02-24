Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: двое сотрудников полиции пострадали при взрыве в Москве, один погиб

Взрыв у Савеловского вокзала унес жизнь сотрудника ДПС.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв рядом с Савеловским вокзалом в Москве привел к трагическим последствиям для сотрудников ДПС. Один из них погиб, двое других пострадали. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

«Один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.

Уточним, что погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. Братущенко начал службу в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Как писал KP.RU, возле Савеловского вокзала в автомобиле сотрудников ДПС сработало взрывное устройство. Перед трагедией незнакомец подошел к машине. После анализа записей с камер видеонаблюдения установлено, что преступник погиб на месте.