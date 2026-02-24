СК: двое сотрудников полиции пострадали при взрыве в Москве, один погиб

Взрыв рядом с Савеловским вокзалом в Москве привел к трагическим последствиям для сотрудников ДПС. Один из них погиб, двое других пострадали. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
«Один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.
Уточним, что погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. Братущенко начал службу в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Как писал KP.RU, возле Савеловского вокзала в автомобиле сотрудников ДПС сработало взрывное устройство. Перед трагедией незнакомец подошел к машине. После анализа записей с камер видеонаблюдения установлено, что преступник погиб на месте.