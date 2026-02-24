Ричмонд
В Саратовской области объявили опасность БПЛА

Экстренные службы приведены в полную готовность, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

САРАТОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Режим угрозы БПЛА введен на территории Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — проинформировал Бусаргин в своем Telegram-канале.

