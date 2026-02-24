В Саратовской области объявили опасность БПЛА

САРАТОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Режим угрозы БПЛА введен на территории Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — проинформировал Бусаргин в своем Telegram-канале.
