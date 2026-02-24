Ричмонд
WP: в США расследуют инцидент с нарисованной свастикой

Береговая охрана США начала внутреннее расследование после обнаружения нарисованной в учебном центре для новобранцев свастики.

Источник: Аргументы и факты

Береговая охрана США начала внутреннюю проверку после обнаружения свастики, нарисованной в учебном центре для новобранцев. Инцидент произошёл на фоне недавних споров вокруг трактовки символа и отказа рассматривать его исключительно как знак ненависти, пишет The Washington Post.

По данным издания, изображение было найдено 19 февраля в мужском туалете тренировочного центра в Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси. Об этом стало известно после того, как один из инструкторов заметил рисунок и сообщил руководству.

Командующий службой адмирал Кевин Ландей оперативно прибыл из Вашингтона в учебный центр, где провёл встречу с примерно 900 новобранцами и сотрудниками. В заявлении, приведённом газетой, он подчеркнул недопустимость проявлений экстремизма и идеологии ненависти в рядах Береговой охраны.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что в зоне спецоперации российские бойцы обнаружили на FPV-дронах ВСУ свастику.

