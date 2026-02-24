В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«Объявлен желтый уровень — “Воздушная опасность” — по Липецкой области», — говорится в сообщении.
