В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

«Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.