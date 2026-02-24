В Хабаровске возбудили дело после аварии — без тепла остались 200 домов

Ранее в городе Бодайбо Иркутской области полностью восстановили теплоснабжение после крупной аварии. Соответствующую информацию распространила городская администрация. Тепло подано в 175 жилых домов. В это число входят многоквартирные дома, дома блокированной застройки и частные дома. Всего в этих зданиях проживает более 1500 человек, включая детей. Напомним, чрезвычайная ситуация в Бодайбо была введена в феврале после серьёзного повреждения теплосетей.