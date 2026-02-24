В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

Секретарь общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес сообщил, что не менее 23 заключённых сбежали из региональной тюрьмы в Пуэрто-Вальярта. Об этом сообщил телеканал NMas. По его словам, все беглецы объявлены в розыск, а информация о них направлена федеральным структурам для организации поимки.
Инцидент произошёл на фоне беспорядков, охвативших штат после ликвидации лидера картеля «Новое поколение Халиско». По предварительным данным, сообщники заключённых открыли огонь по территории исправительного учреждения, после чего протаранили ворота автомобилем и проникли внутрь.
В ходе последовавшей перестрелки погиб один из сотрудников тюрьмы. Власти продолжают операцию по поиску сбежавших и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее посольство России в Мексике призвало российских граждан не планировать поездки в штат Халиско из-за беспорядков, которые начались после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».