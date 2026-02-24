Ричмонд
В Омске произошла массовая авария с участием припаркованных авто

ДТП, в котором пострадал ребёнок, произошло в Октябрьском округе Омска.

Источник: РИА "Новости"

В Октябрьском округе Омска вечером 23 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребёнок. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, около шести часов вечера, 43-летняя женщина, водитель автомобиля «Хендай», выезжая с прилегающей территории у дома № 47 по ул. Кирова, не предоставила преимущество «Фольксвагену» под управлением 31-летнего мужчины.

От столкновения машины отбросило на стоящие на обочине автомобили «Ниссан» и «Хонда».

По фото с места событий, опубликованным Госавтоинспекцией, видно, что машины получили значительные повреждения.

В результате помощь медиков понадобилась женщине, ее пассажиру — 9-летней девочке и водителю второй машины.

Ранее мы писали, что в Омской области женщина сбила на дороге в деревне ребёнка с тюбингом.