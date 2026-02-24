Ричмонд
Ночной гонщик протаранил технику дорожников и скрылся: в Ташкенте чудом обошлось без жертв

Vaib.uz (новости Узбекистана. 24 февраля). В соцсетях распространилась запись очередного ночного «гонщика» в Ташкенте, который едва не стал причиной трагедии. На кадрах видно, как автомобиль Cobalt на высокой скорости влетает в технику, используемую для нанесения дорожной разметки, и полностью разбивает её. После этого водитель, не останавливаясь, покидает место происшествия. Инцидент произошёл на территории махалли «Тутзор».

Источник: Vaib.Uz

В эти дни по всей столице в ночное время ведутся дорожные работы: службы благоустройства латают асфальт, обновляют разметку, приводят улицы в порядок. Работы специально проводят ночью, чтобы не создавать дополнительных пробок днём.

Однако даже это не останавливает тех, кто выходит на пустые улицы в поисках адреналина. Судя по видео, водитель значительно превышал скорость и не заметил спецтехнику. Чудом обошлось без пострадавших — рядом находились дорожные рабочие, и последствия могли быть куда страшнее.

Ситуация на дорогах столицы всё чаще напоминает игру без правил. Агрессивная езда, демонстративные разгоны и ночные «покатушки» стали привычным явлением. И пока для таких водителей риск ограничивается лишь разбитым бампером и очередным штрафом, проблема никуда не исчезнет.

Будем надеяться, что правоохранительные органы установят личность нарушителя и дадут правовую оценку его действиям. В подобных случаях речь должна идти не только о лишении водительских прав, но и о более серьёзной ответственности. Потому что в следующий раз на месте дорожной техники могут оказаться люди.