Ночной гонщик протаранил технику дорожников и скрылся: в Ташкенте чудом обошлось без жертв

Будем надеяться, что правоохранительные органы установят личность нарушителя и дадут правовую оценку его действиям. В подобных случаях речь должна идти не только о лишении водительских прав, но и о более серьёзной ответственности. Потому что в следующий раз на месте дорожной техники могут оказаться люди.