Он уточнил, что атака на школу в Брянской области стала пятым случаем. В Запорожской области пострадали две средние школы в Энергодаре и Васильевке. В Белгородской области удар пришёлся на школу в селе Мешковое, а в ЛНР — на учебно-воспитательный комплекс в селе Власовка.
Напомним, 23 февраля школа в селе Новая Погощь Брянской области пострадала в результате атаки украинских дронов‑камикадзе. Как рассказал местный губернатор, атака является очередным проявлением «варварских действий киевского режима» на приграничных территориях.
