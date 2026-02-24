Свастика на базе новобранцев в США вызвала внутреннее расследование

В учебном центре Береговой охраны США обнаружили свастику, нарисованную на стене мужского туалета. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Символику нашли 19 февраля в центре подготовки новобранцев в Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси. После этого командующий службой адмирал Кевин Ландей вылетел на базу и провел встречу примерно с 900 новобранцами и сотрудниками.
По данным издания, Ландей заявил, что тем, кто поддерживает идеи ненависти и экстремизма, не место в Береговой охране.
Служба начала внутреннюю проверку. Кто именно нанес изображение и при каких обстоятельствах, пока не уточняется.
Инцидент произошел на фоне недавней критики ведомства. В ноябре 2025 года The Washington Post писала, что в документах службы изменили формулировки: нацистские символы перестали прямо называть символами ненависти. Вместо этого использовали выражение «потенциально разжигающие рознь». В декабре руководство пересмотрело эти формулировки после общественного резонанса.
Читайте также: В России заявили о предложениях наемников ВСУ сдать позиции.