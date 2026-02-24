Свастика на базе новобранцев в США вызвала внутреннее расследование

Инцидент произошел на фоне недавней критики ведомства. В ноябре 2025 года The Washington Post писала, что в документах службы изменили формулировки: нацистские символы перестали прямо называть символами ненависти. Вместо этого использовали выражение «потенциально разжигающие рознь». В декабре руководство пересмотрело эти формулировки после общественного резонанса.