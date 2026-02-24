Новосибирец получил 7,5 лет колонии за девять ударов ножом в пьяной ссоре

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 22-летнему ранее судимому местному жителю, признав его виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в региональных СУ СКР и прокуратуре.
Суд установил, что ночью 21 февраля 2025 года в доме на улице Коммунстроевской пьяный подсудимый в ходе конфликта с потерпевшим схватил кухонный нож и нанёс ему 9 ударов — в грудь, голову и другие части тела.
Убийство не было доведено до конца благодаря вмешательству очевидца, находившегося в доме. Подсудимый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Потерпевшему на месте оказали первую помощь медики.
Суд назначил обвиняемому 7, 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
