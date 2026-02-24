Сына авторитета похитили на Бали: видео с мольбой и вердикт эксперта

На райском острове Бали, который традиционно ассоциируется с отдыхом и расслаблением, разыгралась криминальная драма в лучших традициях лихих 90-х. Неизвестные похитили Игоря Комарова — сына украинского предпринимателя и криминального авторитета Сергея Комарова. В Сети уже появилось шокирующее видео с избитым заложником, который умоляет заплатить за него выкуп. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru прокомментировал ситуацию, оценил шансы на спасение и рассказал, кто может стоять за дерзким похищением.
«Убивать его смысла нет»: эксперт оценил шансы на выживание.
Главный вопрос, который волнует всех, кто следит за историей, — жив ли похищенный сын бизнесмена? На видео, которое распространилось в сети, Комаров-младший выглядит ужасно: он показывает забинтованные руки, сообщает о начавшемся заражении и обращается с просьбой заплатить выкуп. По некоторым данным, ему отрезали фаланги пальцев на одной руке.
Криминалист Михаил Игнатов считает, что, несмотря на жестокость преступников, убивать заложника преступникам невыгодно. Эксперт объяснил, что похищение организовано по схеме, распространенной в 90-е годы.
«Не думаю, что он уже мертв, его могли покалечить, сильно избить, но убивать его особого смысла нет, за мертвого выкуп никто не даст, — заявил Игнатов. — Перед тем, как отдать деньги, потребуют подтвердить, что он жив-здоров, что с ним все нормально. Это может быть видео со свежей газетой, как вариант».
Эксперт также добавил, что процесс передачи денег и заложника обычно происходит одновременно, чтобы минимизировать риски для обеих сторон. «Те, кто передают деньги, подстраховываются: как правило, происходит одновременная передача, человека на деньги меняют», — отметил криминалист, вселяя надежду на благополучный исход.
Кто похитил Игоря Комарова: версия криминалиста.
Остров Бали, несмотря на статус вечного курорта, оказался не таким уж безопасным местом. Как отметил Игнатов, «там все на расслабоне, и никто не думает о каких-то криминальных угрозах», чем и могли воспользоваться злоумышленники.
Однако ключевой вопрос — национальность и происхождение похитителей. По мнению эксперта, это не местные жители, а люди, хорошо знакомые со средой, в которой вращался похищенный.
«Есть основания у меня такое полагать, есть у меня такое предчувствие, что это выходцы или из России, или из Украины. Похитители, я имею в виду. Не думаю, далек от мысли, что это сделали местные, то есть эти самые жители Бали, индонезийцы, — подчеркнул Игнатов. — Это здесь все крутится вокруг их деятельности и вокруг их земляков».
Похищение произошло не случайно, ему предшествовала тщательная подготовка. Криминалист уверен, что вымогателей навели на жертву те, кто знает о финансовых возможностях семьи. «Вымогателей навели на их жертву те, кто знает о финансовых возможностях, об истинной деятельности этой семьи. То есть информацию вольно или невольно дали знакомые Комарова. Данные проверили, понаблюдали за ним и решили действовать», — добавил он.
Скандальные детали: кол-центры, девушка-блогер и компания «авторитетов».
По данным СМИ, Игорь Комаров отдыхал на Бали не один, а в компании Ермака Петровского, сына бизнесмена из Днепра Александра Петровского, которого также называют «авторитетом». Судьба Петровского пока туманна: по разным данным, его также похитили, но за него заплатили выкуп, либо ему удалось сбежать с моделью, которая была с ними.
Кроме того, в истории всплывают новые пикантные подробности. По одной из версий, местоположение Комарова и его компании стало известно после того, как блогер Ева Мишалова (девушка Комарова) опубликовала в соцсетях совместное фото с геолокацией.
Также сообщается, что сам Комаров-младший может быть причастен к деятельности мошеннических call-центров, целью которых являются россияне. Эта информация проливает свет на то, почему преступники знали, с кого и какую сумму можно требовать.
Сумма выкупа и реакция полиции Бали.
Как стало известно, за освобождение Игоря Комарова похитители требуют баснословную сумму — 10 миллионов долларов. После перевода денег родителям должны отправить координаты, где можно будет забрать Игоря.
Тем временем полиция Бали начала массовые проверки. В ходе рейда сотрудники полиции досмотрели 120 автомобилей и 50 мотоциклов, но связей с инцидентом не выявили. Правоохранительные органы заявили, что продолжат усиленное патрулирование и профилактические мероприятия, однако официальных комментариев от украинских властей или полиции Бали на момент публикации не поступало.
Версия об инсценировке похищения с целью выманить деньги у богатых родителей также обсуждается в Сети. Среди аргументов — неестественный вид синяков и поведения Комарова на видео, а также тот факт, что требуют выкуп только с родителей Комарова, а не с более влиятельной семьи Петровских. Однако криминалист Михаил Игнатов считает эту версию несостоятельной, особенно учитывая криминальное прошлое главы семейства.
«Инсценировать похищение, чтобы получить с родителей денег, если родители сами криминальные авторитеты, было бы плохой идеей. Несложно представить, что будет, когда родители поймут, что их разводят, и какая будет ответка. Последствия будут печальны», — резюмировал эксперт.