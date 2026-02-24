Ричмонд
Число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями в Батайске выросло до восьми

В результате столкновения трёх автомобилей в Батайске Ростовской области число пострадавших увеличилось до восьми, включая четверых детей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Среди пострадавших — водители Toyota (1992 г. р.), Volkswagen Polo (2005 г. р.), Skoda Fabia (1981 г. р.), а также пассажиры 1982, 2017, 2021- 2 и 2023 годов рождения.

В МЧС сообщали о семи пострадавших, которые были госпитализированы в центральную городскую больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области на автодороге А-123 столкнулись автомобили Belgee и Chery Tiggo. В результате аварии погибли трое человек, сообщает региональное управление МВД России в своих соцсетях.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.