Дружба дороже закона: таможенник в Приморье угодил под суд из-за «услуги» друзьям

Уссурийский районный суд Приморья вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику таможни, признав его виновным в служебном подлоге, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«С учётом позиции государственного обвинителя Уссурийской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он лишён права занимать определенные должности в системе таможенных органов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28-летний экс-инспектор отдела таможенного оформления и контроля Уссурийской таможни совершил преступление в январе 2025 года, когда помог знакомым уменьшить сумму таможенных платежей при ввозе автомобиля из-за границы.
Для этого он отменил законное решение коллеги об увеличении платежей, внёс заведомо ложные сведения в таможенную информационную систему и заменил подлинную пассажирскую таможенную декларацию на поддельную — с теми же реквизитами, но без указания повышенной суммы. В результате бюджет лишился более 140 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, Уссурийский районный суд дал 11 лет строгого режима бывшему начальнику отдела Уссурийской таможни. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.