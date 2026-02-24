В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму

Действия сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности, информирует «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ России.
Как указывает издание, речь идет о нарушении ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (содействие террористической деятельности). По данным правоохранительных органов, с 2022 года через мессенджер было зарегистрировано более 153 тыс. преступлений, связанных с его использованием, из которых 33 тыс. относятся к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств.
В материалах расследования приведена информация о предотвращении ФСБ 475 терактов, подготовка которых, по мнению следствия, велась через Telegram. Среди предотвращенных были упомянуты 61 случай планируемых массовых убийств в школах, совершавшихся подростками.
По версии следствия, через мессенджер координировались террористические акты, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. В публикации говорится, что «жертвами цифровой вседозволенности стали российские граждане, блогеры и журналисты, в том числе Дарья Дугина и Максим Фомин, а также девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова». Утверждается также, что с помощью аналитики Telegram собирались данные об их родственниках, маршрутах и распорядке дня. Сообщается о примерно 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих.
Отмечается, что Роскомнадзор за последние годы направил команде Павла Дурова более 150 тыс. обращений с требованиями удалить противоправный контент различной направленности, однако эти обращения, по словам регулятора, остались без реакции.
Читайте также: В России заявили о предложениях наемников ВСУ сдать позиции.