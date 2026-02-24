В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму

По версии следствия, через мессенджер координировались террористические акты, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. В публикации говорится, что «жертвами цифровой вседозволенности стали российские граждане, блогеры и журналисты, в том числе Дарья Дугина и Максим Фомин, а также девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова». Утверждается также, что с помощью аналитики Telegram собирались данные об их родственниках, маршрутах и распорядке дня. Сообщается о примерно 700 прямых угроз членам семей российских военнослужащих.