Число пострадавших в ДТП в Батайске возросло до восьми

Напомним, ранее в Батайске в Ростовской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. У пациентов диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. К ликвидации последствий привлекли 18 человек и семь единиц техники от РСЧС. От МЧС России на месте работали четверо сотрудников и одна единица техники.