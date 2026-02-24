Число пострадавших в ДТП в Батайске возросло до восьми

ДТП в Батайске с участием трёх машин. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области.
Согласно ведомству, водитель «Тойоты», будучи на второпостепенной дороге, не уступил «Фольсквагену Поло», который двигался по главной дороге. В результате последний вылетел на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой Фабией».
«В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8 человек: водитель т/с “Тойота Раум” 1992 года рождения; несовершеннолетний пассажир т/с “Тойота Раум” 2021 года рождения; водитель т/с “Фольксваген Поло” 2005 года рождения; водитель т/с “Шкода Фабия” 1981 года рождения; пассажиры т/с “Шкода Фабия” — 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Батайске в Ростовской области произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. У пациентов диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга. К ликвидации последствий привлекли 18 человек и семь единиц техники от РСЧС. От МЧС России на месте работали четверо сотрудников и одна единица техники.
