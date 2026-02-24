В Индии потерпел крушение самолёт, выполнявший медицинский рейс

Согласно данным ведомства, двухмоторный Beechcraft C90, принадлежавший компании Redbird Airways, поднялся в воздух, однако спустя примерно 23 минуты после взлёта диспетчеры потеряли с ним связь, и отметка борта исчезла с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолёт упал в труднодоступной лесистой местности, что существенно осложняет работу спасательных служб, уже направленных к месту катастрофы.