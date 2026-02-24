Вертолет с бригадой реаниматологов спас жизнь жителю Приморья с инфарктом

На следующий день в северный город вылетел вертолет Ми-8 со спецбригадой на борту. Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Мовчанюк и фельдшер скорой Егор Сабадин всю дорогу поддерживали тяжелого больного. После посадки под Артемом пациента перегрузили в реанимобиль и доставили в Приморскую краевую клиническую больницу № 1.