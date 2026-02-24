Вертолет с бригадой реаниматологов спас жизнь жителю Приморья с инфарктом

Спасательная операция развернулась 28 января, когда в Территориальный центр медицины катастроф поступил тревожный звонок из Дальнегорской больницы. Врачи запросили консультацию по 55-летнему пациенту с острым инфарктом миокарда и согласовали срочный перевод в краевую столицу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На следующий день в северный город вылетел вертолет Ми-8 со спецбригадой на борту. Врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Мовчанюк и фельдшер скорой Егор Сабадин всю дорогу поддерживали тяжелого больного. После посадки под Артемом пациента перегрузили в реанимобиль и доставили в Приморскую краевую клиническую больницу № 1.
В региональном сосудистом центре рентгенхирург Дарья Егорова провела экстренное стентирование коронарной артерии. После операции пациент несколько дней находился под наблюдением кардиолога Дины Семенниковой. В итоге мужчину выписали домой с выздоровлением.
Медики благодарят всех коллег, участвовавших в спасении, и желают пациенту крепкого здоровья.