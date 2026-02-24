Очередная волна «минирований» прокатилась по учреждениям Владивостока

Первые случаи подобных ложных угроз фиксировались ещё во второй половине 2010-х годов и приобрели массовый характер по всей стране. В 2022 году в Петропавловске-Камчатском «минирования» школ случались так часто, что школы пришлось переводить на шестидневную учебную неделю — из-за частой отмены уроков дети не успевали к концу учебного года пройти весь положенный по образовательной программе материал, подготовиться к выпускным экзаменам. Губернатору Владимиру Солодову пришлось комментировать ситуацию и убеждать родителей учеников, что на итоговую аттестацию выпускников девятых и одиннадцатых классов частые эвакуации не повлияют.