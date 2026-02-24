Очередная волна «минирований» прокатилась по учреждениям Владивостока

Жители города заявляют, что массовую эвакуацию посетителей и сотрудников проводили сегодня утром, 24 февраля из медицинского центра ДВО РАН на улице Кирова, из поликлиник на улицах Интернациональная и Черёмуховая, корпуса Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа на улице Карбышева и Приморского краевого суда на улице Фонтанной. На территории учреждения работали представители спецслужб.
Последний раз массовую эвакуацию из учреждений проводили 13 февраля, в том числе из амбулаторного инфекционного центра на Черёмуховой, 32 (бывшая городская поликлиника № 6). Ни одно из сообщений, как водится, не подтвердилось.
19 января похожий инцидент носил одиночный характер — кибертеррористы угрожали Училищу олимпийского резерва на «Молодёжной». После эвакуации детей отправили домой, не заставляя их ждать на морозе, пока здание обследуют силовики.
Первые случаи подобных ложных угроз фиксировались ещё во второй половине 2010-х годов и приобрели массовый характер по всей стране. В 2022 году в Петропавловске-Камчатском «минирования» школ случались так часто, что школы пришлось переводить на шестидневную учебную неделю — из-за частой отмены уроков дети не успевали к концу учебного года пройти весь положенный по образовательной программе материал, подготовиться к выпускным экзаменам. Губернатору Владимиру Солодову пришлось комментировать ситуацию и убеждать родителей учеников, что на итоговую аттестацию выпускников девятых и одиннадцатых классов частые эвакуации не повлияют.