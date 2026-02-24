У жителей Новосибирской области изъяли контрафактные сигареты на 9 млн рублей

По версии следствия, фигуранты дела на протяжении длительного времени занимались незаконным бизнесом, действуя из корыстных побуждений. Злоумышленники неоднократно ездили в Новосибирск, где закупали крупные оптовые партии сигарет, не имеющих обязательных специальных и акцизных марок. Доставку контрафактного товара в Купино они осуществляли на собственном автомобиле. Товар хранили в гараже и на складе магазина «Максим», а затем продавали.