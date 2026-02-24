Жители трех улиц Новосибирска остались без света из-за обрыва кабеля

В Центральном районе Новосибирска ночью 24 февраля без света остались многоквартирные и частные дома на улицах Ипподромской, Державина и Ломоносова. Причиной стало повреждение кабельной линии электропередачи под несанкционированным снегоотвалом. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».
Энергетики работают на месте с ночи. Задействовали три бригады — 10 человек и 6 единиц техники, включая электротехническую лабораторию, дизель-генераторы и экскаватор. Около 30 процентов потребителей уже подключили по резервной схеме через генераторы.
Специалисты нашли точное место повреждения кабеля и готовы приступить к раскопкам. Но процесс осложняют огромная масса снега, который незаконно свалили на парковке, мороз и промерзший грунт. Сейчас техника расчищает навалы, чтобы добраться до кабеля. Восстановить электричество обещают к 14:00.