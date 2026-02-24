Осужденный за попытку взятки экс-чиновник МО РФ снова просится на свободу

Бывший начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Андрей Нежигай подал новое ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы суда.
Документ поступил 17 февраля в Коптевский районный суд Москвы. Ранее, 4 декабря прошлого года, суд уже соглашался отпустить его по УДО, но прокуратура обжаловала это решение. 5 февраля Московский городской суд отменил постановление и отправил дело на новое рассмотрение.
Прокуратура указывает, что назначенный Нежигаю штраф в 30,3 млн руб. выплачен только частично. При этом у него остаются в собственности земельный участок, жилые дома и другие постройки, которые не проданы для погашения долга. По мнению надзорного ведомства, это не говорит о полном исправлении осужденного.
Сам Нежигай считает доводы прокуратуры необоснованными. Он утверждает, что принимает меры для выплаты штрафа, а на его имущество уже обращено взыскание и идет процедура продажи.
В июне 2019 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, штрафу 30,3 млн руб. и запрету занимать государственные должности на 4 года. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2017 году Минобороны решало вопрос обмена нежилого здания площадью около 2 тыс. кв. м в районе Сокольники стоимостью 78 млн руб. на другое помещение в Подольске стоимостью 96 млн руб. Компания, пользовавшаяся объектом, согласилась на обмен и перечислила в бюджет разницу — 17 млн руб.
Следствие считает, что за окончательное оформление сделки от представителя компании через посредника потребовали 15 млн руб. Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы. Деньги были помещены в банковскую ячейку в рамках оперативного эксперимента. В феврале 2018 года посредника задержали при попытке получить средства, позже был задержан и сам чиновник.
