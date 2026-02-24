В Иркутской области за неделю в авариях погиб один человек и пострадали 42

С 16 по 22 февраля 2026 года в Иркутской области произошло 27 аварий, в которых один человек погиб и 42 получили травмы. Среди пострадавших — шестеро детей, их госпитализировали. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, повреждено 46 машин.
— Чаще всего водители нарушали правила расположения на дороге (6 раз), проезд перекрестков (5 раз) и проезд пешеходных переходов (4 раза). Трижды аварии случались из-за несоответствия скорости дорожным условиям, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Три ДТП произошли с участием пьяных водителей. Двое сели за руль без прав. У десяти автомобилистов не было полисов ОСАГО. Еще двое скрылись с мест аварий.
