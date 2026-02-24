На подъезде к Кунгуру в ДТП пострадали два человека

Днем 22 февраля в Кунгурском округе Прикамья произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В дорожном происшествии на 78 км трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» вблизи села Шадейка пострадали люди.
Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа приняла сообщение в 12:39. К месту ДТП выехала группа оперативного реагирования. По прибытии спасатели провели стабилизацию и пожарную стабилизацию автомобилей «Лада Приора» и «Митсубиси».
В ДТП пострадали мужчина 1957 года рождения и подросток 2013 года. До приезда «скорой» спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.
Ночью этого же дня в Октябрьском округе водитель автомобиля Porsche Cayenne при съезде с трассы М-12 «Восток» на дорогу «Чернушка-Тюш-Явгильдино» врезалась в бордюр. Травму получил ребенок.