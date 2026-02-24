СК возбудил дело после нападения на сотрудников ДПС у вокзала

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС, один инспектор погиб, еще двое получили ранения, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, ночью 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве злоумышленник напал на сотрудников Госавтоинспекции. Один полицейский скончался на месте от полученных травм. Двое его коллег госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Предварительно установлено, что нападавший также погиб на месте происшествия.
Дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае 15-летний местный житель устроил погоню с ДПС на родительской машине.