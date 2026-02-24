СК возбудил дело после нападения на сотрудников ДПС у вокзала

По данным следствия, ночью 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве злоумышленник напал на сотрудников Госавтоинспекции. Один полицейский скончался на месте от полученных травм. Двое его коллег госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.