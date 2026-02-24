Авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч за повторный овербукинг

Проверка надзорного ведомства, инициированная после жалоб граждан, установила, что в июле и октябре прошлого года в аэропорту Толмачево 12 пассажирам отказали в посадке на рейсы в Челябинск и Читу. Причиной стало превышение числа доступных мест на борту — на эти рейсы зарегистрировали транзитных пассажиров с других стыковочных рейсов.