Один человек погиб в пожаре в доме на Витебском проспекте в Петербурге

Около пяти часов утра 24 февраля в доме 31к4 на Витебском проспекте в Московском районе произошел мощный пожар. Приехавшие на вызов спасатели уточнили, что выгорели две квартиры на общей площади 80 квадратных метров. Кроме того, еще в двух квартирах, расположенных в соседней парадной, обгорела обстановка на площади 14 «квадратов». Спустя 18 минут возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. О других подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.