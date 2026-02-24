Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 79 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 79 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом во вторник, 24 февраля, сообщили в Министерстве обороны России.
— 21 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над акваторией Азовского моря, — передает РИА Новости.
Пять беспилотников сбили над территорией Саратовской области, еще по одному дрону ВСУ ликвидировали над Республикой Адыгея, над Курской и Ростовской областями.
В этот же день мужчина получил ранения при детонации украинского БПЛА в поселке Борисовка Белгородской области. После оказания медпомощи в Борисовской ЦРБ пострадавшего доставят в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования.
23 февраля оборонное ведомство отчиталось, что в период с 12:00 по 15:00 российские силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами РФ. Там добавили, что 13 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, еще пять беспилотников ликвидировали над акваторией Азовского моря.
21 февраля ВСУ нанесли удар по двум промышленным объектам в Самарской области.