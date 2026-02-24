Ричмонд
Опубликованы новые детали переписки Эпштейна с белоруской Шуляк

В обнародованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены электронные письма, связанные с его сожительницей Кариной Шуляк.

В обнародованных материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены электронные письма, связанные с его сожительницей Кариной Шуляк. Об этом сообщает РИА Новости, изучив опубликованные документы.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января сообщил о завершении публикации массива данных по делу. Всего обнародовано более 3,5 млн файлов, имя Шуляк фигурирует в 3478 документах.

В 2019 году Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что речь идет о самоубийстве.

Среди опубликованных материалов оказалась переписка начала февраля 2012 года. Из нее следует, что Эпштейн переживал из-за задержки рейса, на котором Шуляк должна была прилететь к нему. Самолет опаздывал как минимум на четыре часа.

По данным западных СМИ, Шуляк ранее училась в Белорусском государственном медицинском университете. В 2009 году, примерно в 20-летнем возрасте, она приехала в США. Сообщалось, что Эпштейн помог ей поступить в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году она завершила обучение, а в 2025 году получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.

Американские СМИ также писали, что Шуляк проживает в Нью-Йорке. Она указана в завещании Эпштейна, подписанном незадолго до его смерти. Согласно документу, ей предназначены 50 млн долларов, а также недвижимость и драгоценности.

Читайте также: В ФСБ заявили о расследовании действий Дурова по содействию терроризму.

