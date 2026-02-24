Опубликованы новые детали переписки Эпштейна с белоруской Шуляк

По данным западных СМИ, Шуляк ранее училась в Белорусском государственном медицинском университете. В 2009 году, примерно в 20-летнем возрасте, она приехала в США. Сообщалось, что Эпштейн помог ей поступить в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году она завершила обучение, а в 2025 году получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования.