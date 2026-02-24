В аэропорту Сочи из-за ограничений задержаны более 100 рейсов

Ранее сообщалось, что российские туристы вернутся на Кубу после нормализации ситуации с поставками авиакеросина. В посольстве РФ в Гаване уточнили, что вывозные рейсы завершены: девять самолётов доставили в Москву из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина почти 4,3 тыс. пассажиров. Дипломаты более двух недель взаимодействовали с кубинскими авиационными властями для организации возвращения туристов.