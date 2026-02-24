Владельца кунгурского кафе, в котором отравились 87 человек, наказали штрафом

В ходе расследования уголовного дела в кафе были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм: отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, в результате которого допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, и в местах его хранения обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.