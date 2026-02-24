Российские силы ПВО уничтожили за ночь 79 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 24 февраля 79 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего дронов противника было ликвидировано в Белгородской области — 21 единица. Еще 15 БПЛА противника ликвидировали в Краснодарском крае, столько же — над акваторией Черного моря. 11 дронов ВСУ уничтожены в Крыму, девять — над акваторией Азовского моря, 5 в Саратовской области. Кроме того, по одному БПЛА противника уничтожены в Адыгее, Курской и Ростовской областях.
Ранее в Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ на город. Как заявил губернатор региона Михаил Развожаев, над морем сбиты семь вражеских дронов.
За сутки 22 февраля российские военные сбили семь авиационных бомб, 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемая ракета «Нептун», а также 541 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.