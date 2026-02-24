Под видом таксиста: в Ташкенте осудили рецидивиста, ограбившего туриста из Индии

После того как дверь открыли, турист выбежал из автомобиля. Подсудимый также вышел, при этом в его руке находился телефон потерпевшего — iPhone 14 Pro Max. Водитель такси, заподозрив неладное, вырвал телефон из его рук и вернул владельцу. По его словам, он сразу понял, что происходит что-то странное, отказался от оплаты и уехал, чтобы не быть втянутым в конфликт. Рецидивист также сел в машину, и скрылся с места происшествия.