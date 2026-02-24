Под видом таксиста: в Ташкенте осудили рецидивиста, ограбившего туриста из Индии

Это далеко не первый его конфликт с законом. Ранее он уже отбывал наказание за грабёж, а также за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет. Однако, как показало время, выводов он не сделал.
На этот раз в его голове созрела новая схема — «работать» по прилетающим в Ташкент иностранцам.
Ночью 16 октября около 02:40 он находился у выхода из международного аэропорта Ташкента и искал клиентов. Любой, кто прилетал в столицу, знает, как сложно бывает пройти через плотную толпу таксистов, настойчиво предлагающих свои услуги. Как выяснилось, среди них могут оказаться и те, кто ищет не пассажиров, а жертв.
Мужчина заговорил на английском с туристом из Индии, который собирался вызвать «Яндекс Такси» до гостиницы в Яккасарайском районе. Он убедил иностранца, что сам является таксистом и отвезёт его по той же цене. После этого остановил автомобиль Gentra с ничего не подозревающим водителем и договорился о поездке примерно за 50 тысяч сумов.
Подсудимый сел на переднее пассажирское сиденье, турист — на заднее. Когда они прибыли к гостинице, водитель вышел, чтобы выгрузить багаж. В этот момент мужчина потребовал оплату. Турист передал 30 тысяч сумов — именно такую сумму показывало приложение. Тот заявил, что этого недостаточно. Иностранец добавил ещё 10 тысяч.
Однако и этого оказалось мало. Когда потерпевший открыл кошелёк, чтобы достать дополнительные деньги, преступник откинул спинку переднего сиденья, зажал его, заблокировал двери автомобиля и выхватил из кошелька 250 евро, а также телефон.
Испуганный турист начал стучать в окно и кричать: «Help! Help!». Услышав крики, водитель подбежал к машине, увидел, что двери заперты, и открыл их с пульта. В этот момент иностранец находился фактически зажатым между сиденьями. Если бы не быстрая реакция водителя, рецидивист мог бы не ограничиться кошельком туриста.
После того как дверь открыли, турист выбежал из автомобиля. Подсудимый также вышел, при этом в его руке находился телефон потерпевшего — iPhone 14 Pro Max. Водитель такси, заподозрив неладное, вырвал телефон из его рук и вернул владельцу. По его словам, он сразу понял, что происходит что-то странное, отказался от оплаты и уехал, чтобы не быть втянутым в конфликт. Рецидивист также сел в машину, и скрылся с места происшествия.
Потерпевший обратился к сотрудникам гостиницы, которые вызвали правоохранителей. В дальнейшем он подтвердил, что из кошелька были похищены именно 250 евро, а другие вещи не пропали.
В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что лишь хотел подработать переводчиком, так как владеет английским языком, и никаких денег у туриста не крал. Он попросил вынести оправдательный приговор.
Однако показания потерпевшего и водителя, а также другие доказательства легли в основу обвинительного приговора. Суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы (приговор есть в распоряжении редакции).