Число пострадавших в тройном ДТП в Батайске увеличилось до восьми

При столкновении трех легковых автомобилей в Батайске Ростовской области, по уточненным данным, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
«В результате ДТП травмы получили восемь человек: водитель Toyota Raum 1992 года рождения, несовершеннолетний пассажир Toyota Raum 2021 года рождения, водитель Volkswagen Polo 2005 года рождения, водитель Skoda Fabia 1981 года рождения, пассажиры Skoda Fabia 1982, 2017, 2021 и 2023 годов рождения», — рассказали правоохранители.
Авария произошла накануне вечером, 23 февраля около 20:50 мск. По предварительным данным, Toyota Raum на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила путь Volkswagen Polo, находившемуся на главной дороге, и столкнулась с ним. После этого Volkswagen Polo вынесло на встречную полосу, где он столкнулся со Skoda Fabia.
ГУ МЧС РФ по Ростовской области ранее сообщило, что ДТП с участием трех легковушек произошло на пересечении улиц Фрунзе и Луначарского и в нем пострадали семь человек, среди которых четверо детей.