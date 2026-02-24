Число пострадавших в тройном ДТП в Батайске увеличилось до восьми

Авария произошла накануне вечером, 23 февраля около 20:50 мск. По предварительным данным, Toyota Raum на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила путь Volkswagen Polo, находившемуся на главной дороге, и столкнулась с ним. После этого Volkswagen Polo вынесло на встречную полосу, где он столкнулся со Skoda Fabia.