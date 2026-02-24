Береговая охрана США расследует инцидент со свастикой в учебном центре

А ранее в Башкирии суд назначил административный арест и штраф мужчине, который оставлял в подъезде оскорбительные надписи о семье участника СВО. Полицейские установили, что надписи и рисунки со свастикой наносил сосед заявительницы. Оскорбления появлялись на стенах подъезда, почтовом ящике и в лифте. В отношении него составили два административных протокола — о дискредитации Армии и публичном демонстрировании нацистской символики.