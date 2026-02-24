«Камаз» задавил насмерть 6-летнего мальчика на глазах у бабушки в Петербурге

Вечером 23 февраля к дому 21 на проспект Металлистов в Красногвардейский район прибыл служебный «Камаз», среагировав на сигнал о пожаре. 38-летний водитель, двигаясь по тротуару с последующим поворотом направо, наехал на шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербург и Ленинградской области.
— В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где впоследствии он скончался от полученных повреждений. Трагедия произошла на глазах у его бабушки, — уточнили в ведомстве.
Случившееся легло в основу проверки. Полицейские установят причины и обстоятельства смертельной аварии.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о мощном утреннем пожаре в Московском районе. Из опасной зоны эвакуировали 30 жильцов, но без погибших и пострадавших не обошлось.