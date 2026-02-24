Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Камаз» задавил насмерть 6-летнего мальчика на глазах у бабушки в Петербурге

Смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 23 февраля к дому 21 на проспект Металлистов в Красногвардейский район прибыл служебный «Камаз», среагировав на сигнал о пожаре. 38-летний водитель, двигаясь по тротуару с последующим поворотом направо, наехал на шестилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Петербург и Ленинградской области.

— В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где впоследствии он скончался от полученных повреждений. Трагедия произошла на глазах у его бабушки, — уточнили в ведомстве.

Случившееся легло в основу проверки. Полицейские установят причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о мощном утреннем пожаре в Московском районе. Из опасной зоны эвакуировали 30 жильцов, но без погибших и пострадавших не обошлось.