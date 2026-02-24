Жительница Хабаровска предстанет перед судом за покушение на убийство мужа

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, утвержденное обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки направлено в районный суд. По версии следствия, в ноябре прошлого года муж в пылу ссоры избил жену и вышел курить на балкон квартиры.
В это время женщина взяла нож, дождалась его возвращения и нанесла ему два удара в плечо и грудную клетку, повредив диафрагму и почку. Его вовремя госпитализировали, чем спасли жизнь.