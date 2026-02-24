Ричмонд
Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в мошенничестве

В провинции Таиланда Чонбури задержали россиянина по подозрению в участии в транснациональной мошеннической сети.

Источник: Аргументы и факты

В провинции Чонбури Таиланда задержан россиянин, которого подозревают в участии в транснациональной мошеннической схеме. Об этом пишет газета Khaosod.

Согласно информации издания, 23 февраля сотрудники таиландского управления по борьбе с экономическими преступлениями получили ордер на арест 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. В ходе расследования была также задержана гражданка Таиланда. Следствие выяснило, что подозреваемые осуществляли мошеннические действия в Паттайе и Саттахипе, занимаясь обналичиванием средств, предположительно полученных незаконным путем.

В консульском отделе российского посольства в Таиланде сообщили, что арестованный соотечественник не обращался за помощью в связи с решением суда.