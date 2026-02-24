Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в мошенничестве

Согласно информации издания, 23 февраля сотрудники таиландского управления по борьбе с экономическими преступлениями получили ордер на арест 35-летнего гражданина РФ Сергея Хабарова. В ходе расследования была также задержана гражданка Таиланда. Следствие выяснило, что подозреваемые осуществляли мошеннические действия в Паттайе и Саттахипе, занимаясь обналичиванием средств, предположительно полученных незаконным путем.