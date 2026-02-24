Ричмонд
СМИ: Действия Дурова расследуются в России в рамках уголовного дела

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ.

Уточняется, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием мессенджера, превысило 153 тысячи, из них 33 тысячи — преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

— Благодаря работе ФСБ России удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram, — говорится в материале.

По словам представителей Федеральной службы безопасности, в условиях спецоперации Telegram стал «главным инструментом спецслужб стран НАТО и киевского режима».

В СМИ появилась информация, что источник, близкий к Павлу Дурову, назвал полную блокировку Telegram неизбежной. При этом судьба мессенджера — прежде всего политический вопрос, и Дуров, уступив властям, понесет серьезный имиджевый удар.

Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что будет и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться от ее руководства исполнения российского законодательства.

