В Следкоме сообщили подробности о взрыве у машины ДПС в Москве: преступник скончался на месте

Преступник, который устроил взрыв у машины ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.
«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — отмечается в публикации.
Следственные органы возбудили два уголовных дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
В настоящее время оперслужбы вместе со следователями и криминалистами СКР занимаются осмотром места происшествия и изучают записи видеонаблюдения. В скором времени специалисты проведут медицинскую и взрывотехническую экспертизы.
Напомним, ночью 24 февраля в районе Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. Число пострадавших не сообщалось, однако было известно, что как минимум погиб один человек. По предварительным данным у здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС Перед этим к ним подошел неизвестный.
В результате взрыва рядом с автомобилем ДПС около Савеловского вокзала в Москве погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он был старшим инспектором отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Позднее, в результате изучения записей камер видеонаблюдения в районе взрыва у Савеловского вокзала сотрудники полиции установили, что преступник погиб на месте происшествия.
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что семьи погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских получат всю необходимую помощь.
Кроме того, Следственный комитет России опубликовал фотографию патрульной машины, поврежденной взрывом у Савеловского вокзала в Москве. На снимке видно, что автомобиль серьезно поврежден. У машины выбиты стекла, деформированы двери и багажник. Корпус автомобиля также сильно пострадал, а в салоне видна раскрытая подушка безопасности. Место взрыва ограждено сигнальной лентой.