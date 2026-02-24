В Следкоме сообщили подробности о взрыве у машины ДПС в Москве: преступник скончался на месте

Напомним, ночью 24 февраля в районе Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. Число пострадавших не сообщалось, однако было известно, что как минимум погиб один человек. По предварительным данным у здания вокзала взорвался автомобиль, в котором находились сотрудники ДПС Перед этим к ним подошел неизвестный.