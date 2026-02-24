В Польше заявили о миллиардных потерях из-за угольной аферы экс-премьера

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оказался в центре расследования по делу о возможных махинациях при закупке угля на сумму 1,3 млрд злотых (около 370 млн долларов). Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский в эфире TVP Info.
По его словам, Правительственное агентство стратегических резервов направило в прокуратуру уведомление о возможной причастности экс-главы правительства к действиям, которые могли повлечь крупные финансовые потери для бюджета.
Согласно оценкам, после продажи импортированного угля государство сможет вернуть не более 300 млн злотых — это примерно четверть от потраченной суммы. Потери бюджета, по предварительным расчетам, могут составить почти 1 млрд злотых.
В материалах агентства говорится, что из 750 тыс. тонн угля, закупленного в 2022 году для польских домохозяйств в Казахстане, Колумбии и Австралии, около 40% оказалось непригодным для использования. Речь идет о шламе — отходах переработки руды.
По данным расследования, 54% угля поступило из Казахстана, 31% — из Колумбии и 14% — из Австралии. Какая из стран поставила некачественный товар, пока не установлено.
Дополнительные расходы бюджета связаны с необходимостью закупать пригодный уголь повторно, а также с хранением непригодного топлива. Только складские издержки оцениваются примерно в 200 млн злотых (около 57 млн долларов).
Импорт начался после отказа Польши от российского угля. Одновременно власти заявляли о намерении сокращать долю угля в энергетике. В итоге в стране накопились и значительные запасы собственного каменного угля, на хранение которых также потребовались бюджетные средства.
