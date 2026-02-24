25 нацгвардейцев погибли в Мексике после ликвидации Эль Менчо

В штате Халиско после спецоперации против наркокартеля «Новое поколение Халиско» произошла серия вооруженных нападений. Погибли 25 сотрудников Национальной гвардии Мексики, сообщает министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуш.
По его данным, в Халиско зафиксировано шесть атак. Помимо 25 гвардейцев, погибли один сотрудник охраны и представитель Генеральной прокуратуры штата. Во время беспорядков также погибла мирная жительница.
Всего по стране после ликвидации главаря картеля Рубена Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, зарегистрировано 27 нападений на представителей власти. В ходе столкновений в Халиско силовики уничтожили 30 боевиков.
Еще 13 атак произошли в соседнем штате Мичоакан. Там были ликвидированы четыре преступника, ранения получили 15 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в семи штатах задержаны 70 человек, причастных к беспорядкам.
Министерство национальной обороны Мексики ранее сообщило о ликвидации Эль Менчо. По официальной информации, он получил тяжелые ранения в перестрелке с силовиками и умер при транспортировке в военный госпиталь в Мехико.
Газета El Universal писала, что после операции в ряде регионов страны начались массовые перекрытия дорог, поджоги автомобилей и коммерческих объектов.
